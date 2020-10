Accoltellata dall'ex subito dopo il parto: «Non volevo mi lasciasse»

Viene accoltellata pochi istanti dopo aver partorito il figlio dal suo ex. Guldane Yirtici è stata accoltellata più volte dal suo ex, Ahmet Yirtici, mentre era ancora nella sala parto dell'ospedale di Gaziantep, in Turchia. La donna aveva appena messo al mondo il loro bambino, ma già da qualche mese aveva chiesto il divorzio al marito che però non accettava la rottura.

Leggi anche > Resta incinta dell'amante e per mesi nasconde la figlia in un armadio: «Ho sperato che morisse di fame». Bimba in fin di vita

Prima ancora che la donna riuscisse a prendere in braccio il figlio il marito si è avventato su di lei e ha cominciato a colpirla con un coltello. Il personale sanitario, come riporta la stampa locale, è subito intervenuto, ha portato la donna in terapia intensiva e fortunatamente è riuscito a salvarle la vita.

L'ex è stato arrestato, ma in sede di interrogatorio non ha mostrato alcun pentimento per quanto aveva fatto, per questo i magistrati lo hanno condannato a scontare 18 anni di carcere. L'uomo ha affermato che non accettava la fine del matrimonio, ma quando ha chiesto di entrare in ospedale non è sembrato sospetto ed era lecito che volesse vedere suo figlio, nessuno avrebbe mai immaginato che potesse provare a uccidere la donna.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA