India, giocano con i videogame invece di curare i pazienti in ospedale: il video choc

Una sfida ai videogame invece di curare i pazienti. E' quanto accaduto in India nel pronto soccorso dell'ospedale Wenlock District Hospital. A documentare di nascosto il momento di svago dei sanitari è stato Umesh Acharya, un uomo di Mangalore, che ha postato sui social il video di denuncia diventato presto virale. «Un paziente è stato portato al Wenlock District Hospital alle 23 del 23 gennaio dopo aver riportato un trauma cranico» scrive Acharya nel post e aggiunge «I medici hanno mostrato arroganza continuando a giocare anche quando i parenti del paziente hanno chiesto loro di intervenire».

Leggi anche > Robinho condannato per stupro, l'Italia chiede l'estradizione ma il Brasile non la concederà

Nel filmato si vede il malato steso sul lettino e un capannello di sanitari intorno al televisore. Uno in particolare impegnato sembra in una corsa automobilistica. Un "quadretto" sul quale Acharya ha chiesto all'amministrazione distrettuale di intervenire e prendere provvedimenti costringendo così il responsabile medico dell'ospedale a intervenire. «I responsabili sono alcuni dottorandi dell'ospedale che hanno accesso alla tv e ad altri dispositivi», ha raccontato il responsabile a Times of India. In attesa di ulteriori accertamenti lo studente che giocava ai videogiochi è stato sospeso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA