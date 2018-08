Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dalle stelle alle stalle nel giro di pochi giorni. Un addetto alla sicurezza di una compagnia privata è diventato prima una star del web grazie a un video costatogli mesi di impegno quotidiano, per poi vedersi licenziare proprio a causa di quelle immagini raccolte con tanta cura.Lui è Paul Flart, nome d'arte di Doug (il vero cognome non è stato rivelato), diventato famoso sul web per aver creato un account Instagram che per sei mesi ha aggiornato costantemente con un unico filo conduttore: le sue flatulenze sul posto di lavoro. Se a qualcuno può sembrare disgustoso, a molti altri è sembrato esilarante, tanto da far impennare il numero dei suoi follower, che al momento sono circa 70mila, e da far creare su Youtube una compilation con le sue esecuzioni migliori.Purtroppo tanta visibilità ha avuto anche un risvolto negativo: i suoi video non sono sfuggiti ai suoi superiori, e così il 31enne è stato licenziato non tanto per il contenuto veicolato, quanto per il fatto che ha girato quei video sul posto di lavoro, mentre svolgeva il suo turno in divisa all'interno di una clinica (cella quale non è stato rivelato il nome).Il licenziamento di Doug è stato trasmesso in diretta su Instagram Live, e non sembra che il neo disoccupato l'abbia presa poi tanto male. “Ho pensato: lascia che le cose vadano così e vediamo cosa succede,” ha detto in un'intervista a Vice. E mentre ha aperto un profilo su Patreon e una piattaforma di crowfunding ha promesso che non abbandonerà i suoi ormai numerosi fan e proverà a scalare le vette del successo: “Continueremo a creare contenuti. Possiamo raccontare Paul Flart in vacanza, mettergli una camicia hawaiana, un cappello di paglia e farlo scoreggiare in tutta la Florida. Non ci fermeremo.”