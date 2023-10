Video mentre guida drogato a folle velocità, poi sviene e si schianta: nell'incidente choc morta l'amica. Nadia aveva 17 anni

di Redazione web

Una folle corsa in Mercedes a quasi 160 chilometri orari mentre in una mano teneva il telefono per registrare un video poi pubblicato sui social, e con l'altra inalava crack da un palloncino. Gli elementi di una tragedia annunciata, che ha provocato la morte di una ragazza di 17 anni dopo che il 25enne alla guida si è accasciato sul volante e l'auto si è schiatata contro un muro.

Incidente Ferrari, indagato l'uomo che guidava la Lamborghini: è un miliardario indiano. «Con lui una star di Bollywood»

Influencer di 21 anni uccisa a colpi di pistola fuori da un locale. Follower sotto choc: «Nessuno deve morire così»

Il video dell'incidente

L'agghiacciante video registrato pochi minuti prima dell'incidente è stato pubblicato da Rohani Jillani, 25 anni, su Snapchat prima di perdere i sensi e accasciarsi sul volante della sua Mercedes A180 mentre guidava a 98 miglia all'ora (quasi 158 km) in una zona in cui il limite è di 40 miglia all'ora, sulla Mancunian Way. L'auto ha virato a sinistra e si è schiantata contro un viadotto, non lasciando scampo a Nadia Yusuf, passeggera 17enne, e provocando gravi ferite a Shafi Sufi, l'altro passeggero oggi 20enne.

La condanna

Jillani, che secondo la Manchester Crown Court ha subito una lesione al cervello e non ricorda l'incidente, è stato condannato a otto anni e otto mesi di carcere, dopo essersi dichiarato colpevole di aver causato morte e lesioni gravi per guida pericolosa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA