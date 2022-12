Vida, la ragazza di Enghelab Street arrestata di nuovo in Iran: incarcerata a Erin, la prigione degli orrori

È stata di nuovo arrestata, in Iran, Vida Movahed, attivista contro l'hijab obbligatorio, nota come la 'ragazza di Enghelab Street' conosciuta in tutto il mondo per una foto del 2017, divenuta virale sui social, che la ritraeva mentre sventolava il suo velo bianco appeso a un bastone.

Arrestata l'attivista anti-hijab

A dare notizia dell'arresto, sui social, è stata un'altra attivista, Azam Jangravi. «Movahed è stata arrestata nei primi giorni delle attuali proteste contro il sistema e si trova nella prigione di Evin», ha spiegato Janfgravi. La donna, 37 anni, era stata arrestata la prima volta nel 2017 ed era rimasta in carcere per un mese. Poi era stata di nuovo fermata nel 2018, sempre per essersi tolta il velo, e condannata a un anno di reclusione per «incoraggiamento alla prostituzione e alla corruzione».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Dicembre 2022, 19:51

