«Il mio vicino ha tolto il verde e si è costruito un muro di Berlino attorno casa»: residenti in rivolta, scoppia una bufera

di Cecilia Legardi

Un uomo inglese di 45 anni ha deciso di isolare la sua casa dal resto del vicinato costruendo un muro alto quasi 2 metri tutto intorno, ma gli altri abitanti non sono contenti, anzi: sono infuriati e aspettano che il Comune lo abbatta.

Un “muro di Berlino” che deve essere abbattuto

Il complesso residenziale di Swindon era circondato dalle siepi che davano colore alla strada e da una recinzione di legno. Ma l'uomo ha sradicato tutto quanto, prendendosi così anche più spazio per sè, e ha innalzato un muro di 1,85 metri circondando il suo appartamento e il giardino. Il Comune intende inviare all'uomo 45enne un ordine affiché sia costretto a demolirlo, dato che rovina completamente la vista sullo spazio verde e le case lussuose accanto: «è un pugno in un occhio», riporta il Daily Mail. «È come vivere vicino al muro di Berlino e, come il muro di Berlino, dovrà essere abbattuto», ha riferito un altro abitante della zona, infuriato. Il fatto che l'uomo abbia strappato le siepi non piace nemmeno al rapporto stilato dai pianificatori comunali, che recita: «La vista visivamente piacevole è stata creata da una raccolta di spazi verdi. Insieme, le siepi, gli alberi, l'erba lungo la strada e i fiori che corrono lungo i lati delle case contribuiscono collettivamente a questo senso verde del luogo. Il muro, invece, ha un design inadeguato, non riesce a rispondere al carattere e alla qualità di quest'area. Danneggiando lo spazio aperto e racchiudendolo interamente, la proposta cerca di smantellare il carattere esistente all'interno della scena stradale».

La ragione inspiegata della costruzione

Gli altri abitanti di Swindon hanno cercato di motivare la scelta del 45enne, ma non sanno dire perché abbia voluto erigere un muro tanto alto: «Non conosco bene il signor Iyer, ma è un tipo amichevole e non ho mai avuto problemi con lui», spiega uno di loro. A qualcuno, comunque, non importa nemmeno: Michelle Gilbert, ad esempio, si è abituata a quella parete di quasi 2 metri, dato che quando si è trasferita in quel complesso residenziale c'era già. «Risale fino a casa mia, ma posso conviverci», ha concluso Michelle. Un altro vicino ha detto: «Non m'importa molto del muro, ma capisco perché i pianificatori comunali stiano lavorando al caso».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA