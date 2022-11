In viaggio seduti sul timone della petroliera, tre nigeriani sopravvivono in equilibrio per 11 giorni: la foto fa il giro del mondo

Tre nigeriani hanno viaggiato per 11 giorni seduti sul timone di una petroliera, che si stava dirigendo dalla Nigeria fino alle Isole Canarie. Sono arrivati in stato di idratazione e ipotermia e sono stati soccorsi dalla guardia costiera spagnola, che ha scattato la foto. L'immagine in poche ore ha fatto il giro del mondo.

Divorzia dal marito ma restano amici: «Gli ho trovato la nuova fidanzata e le do consigli sull'intimo da usare a letto con lui»

Tumore alla prostata, come prevenirlo? La ricerca: «Eiaculare fa bene, ecco quante volte al mese»

L'incredibile viaggio

L'Alithini II, nave battente bandiera maltese, è arrivata a Las Palmas lunedì pomeriggio dopo un viaggio di 2.700 miglia nautiche, durato 11 giorni da Lagos in Nigeria, secondo Marine Traffic, un sito web di monitoraggio delle navi. Txema Santana, giornalista e consulente per la migrazione del governo delle Isole Canarie, ha twittato : «Non è il primo e non sarà l'ultimo. I clandestini non hanno sempre la stessa fortuna». In effetti, nel 2020 una storia simile era toccata a un altro sfortunato ragazzo, un giovane di 14 anni che aveva viaggiato sul timone di una grande cisterna carburante, anche in quel caso per raggiungere le Isole Canarie da Lagos.

La Salvamar Nunki ha rescatado esta tarde a tres polizones localizados en la pala del timón del buque Althini II, fondeado en entrediques del puerto de Las Palmas y procedente de Nigeria. Han sido trasladados al puerto y atendidos por servicios sanitarios. pic.twitter.com/1Ei1FieAV3 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA