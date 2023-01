In viaggio per Capodanno dimentica la moglie in strada senza soldì né telefono

di Redazione web

Dimenticarsi qualcosa può succedere, ma quando quella “cosa” è la propria compagna la storia ha dell'incredibile. E' stato un Capodanno sicuramente particolare per Boonton Chensu, un uomo di 55 anni, che ha dimenticato la moglie in strada mentre era in viaggio per le vacanze in Thailandia. Per oltre 160 chilometri, l'uomo non si è accorto dell'assenza della moglie finchè non è arrivato nel suo paese di origine.

Leggi anche > «Federica Nargi perché non ci mostri più il tuo lato B?», la sua risposta stupisce tutti. Poi la critica sulle smagliature

Cosa è successo

Durante il tragitto in auto, di notte, l'uomo ha accostato sul ciglio della strada per un "pit-stop" fisiologico. In assenza di servizi pubblici, anche la moglie è scesa ma si è diretta poco distante dal luogo dove era parcheggiata la vettura in cerca di un cespuglio riparato. Evidentemente il marito non si è accorto della mossa della donna, Amanuy Chaimoon, di 49 anni, che prima della fermata si era addormentata sul sedile posteriore. Una volta finito l'uomo è salito in macchina, ha messo in moto ed è partito. Lei però non è era ancora tornata.

Dov'era la moglie?

La donna è rimasta incredula, senza soldi e senza il cellulare, nella provincia di Mahasara. Così ha deciso di iniziare a camminare per raggiungere il luogo più vicino dove chiedere aiuto. Solo dopo una passeggiata di una ventina di chilometri è riuscita a trovare una stazione di polizia per poter contattare il marito. Solo in quel momento l'uomo ha capito cosa fosse successo e la gravità della situazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA