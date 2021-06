Viaggiare da e per l'Inghilterra: una giungla di tamponi. Ma un'azienda italiana semplifica tutto

Con l’estate praticamente arrivata, in tanti stanno pianificando - se non lo hanno già fatto - le proprie vacanze, spesso all’estero. E per chi viaggia da o per il Regno Unito, non è semplice districarsi nelle regole sui tamponi obbligatori: dal Paese britannico infatti non è possibile viaggiare liberamente verso qualsiasi nazione. Da settimane infatti il governo inglese ha diviso i Paesi del mondo in base ai contagi, con un sistema “a colori” a seconda del grado di rischio: ci sono nazioni in rosso, nazioni in giallo e nazioni in verde. L’Italia per ora è nella fascia gialla, ma la lista dovrebbe essere rivista a breve e la speranza del nostro Paese, spiega LondraItalia.com, è quella di tornare in fascia verde, che consente di viaggiare liberamente.

Per adesso invece è previsto, per chi viaggia sulla tratta Italia-Regno Unito (in entrambe le direzioni) un tampone negativo prima del viaggio di andata, un tampone negativo prima del viaggio di ritorno, una quarantena preventiva all’ingresso in UK, e due test durante lo stesso isolamento. Le varie tipologie di test vengono prodotte da diversi fornitori, e tra questi c’è anche un’azienda italiana: si tratta di Dante Labs, un centro ricerche italiano, nato in Abruzzo.

Dante Labs è tra i pochi fornitori in grado di offrire qualsiasi tipo di test necessario: dal Fit-to-fly richiesto prima della partenza al Travel testing package da fare al secondo e ottavo giorno dell’autoisolamento, fino al Test-to-release per anticipare la fine dell’isolamento al quinto giorno. Oltre a questi, ovviamente, anche gli esami sierologici nel caso servano al rilascio del green pass. Il tutto a prezzi competitivi più bassi della media: dal cuore dell’Abruzzo al Regno Unito, un esempio di eccellenza tutta italiana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 16:28

