Turismo, dove si può viaggiare. La Spagna riapre dal 1° luglio: «Venite, non c'è alcun rischio»

I turisti dalla Germania e dalla Svizzera potranno attraversare l'Austria per raggiungere l'Italia. Come informa il sito del ministero degli Interni di Vienna, già adesso l'Austria può essere attraversata non facendo soste. Lo ribadisce anche Hermann Gahr, responsabile per i rapporti con l'Alto Adige del partito popolare Oevp. «Che l'Austria impedisca il passaggio ai turisti tedeschi che vogliono raggiungere l'Alto Adige è una favola che evidentemente è stata raccontata con uno scopo preciso», dice sulla stampa l'esponente del partito del cancelliere Kurz. In Germania gli avvisi per i viaggi all'estero, i cosiddetti sconsigli, restano comunque in vigore fino al 14 giugno. Intanto, l a Francia impone un periodo di quarantena di 14 giorni, ma solo per tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna. Si tratta di una contromisura adottata in segno di «reciprocità» per la decisione di Londra di richiedere un isolamento di due settimane per chiunque arrivi dall'estero a partire dal prossimo 8 giugno, scrive il Guardian.

«Incoraggio gli spagnoli a pianificare le loro vacanze adesso. Inoltre, a partire da luglio, riprenderà l'ingresso dei turisti stranieri in Spagna in condizioni di sicurezza», ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una conferenza sulle fasi di riaperture del Paese dall'emergenza. «Garantiremo che i turisti non corrano alcun rischio e che non ci portino alcun rischio. Non c'è contrasto tra salute e affari», ha aggiunto.