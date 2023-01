Viaggi, cene e beni, tutto gratis. La modella su TikTok: «Sono bella e non pago niente. Mi offrono tutto»

di Redazione web

Kimberly Beltran è una tiktoker che è diventata virale con i suoi video perchè ha raccontato di quanto il suo aspetto fisico influisca sulla sua vita privata e su ciò che fa. La 20enne ha spiegato che grazie alla sua bellezza la maggior parte delle cose che possiede, dei luoghi che visita e dei cibi che assaggia, le vengono offerti.

La vita di Kimberly Beltran

Secondo alcuni la bellezza non è tutto nella vita, ma Kimberly Beltran non la pensa così. La giovane tiktoker infatti, riesce a farsi ospitare nei locali più alla moda di Las Vegas, ai concerti di pop star di fama mondiale perché gli uomini le cadono ai piedi e desiderano pagarle tutto ciò che possono. Durante il suo ultimo viaggio a Las Vegas ad esempio, Kimberly ha speso solamente 30 dollari.

Le dichiarazioni di Kimberly

Kimberly ha spiegato a Daily Star: «Per me l'aspetto fisico è importante e lo continuerò a curare se in questo modo riesco ad entrare al concerto di Chris Brown gratis invece di spendere 45.000 dollari per il tavolo sotto al palco oppure a fare un giro su un pullman esclusivi con i giocatori di baseball».

