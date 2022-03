Via la mascherina sui voli Jet2: è la prima compagnia aerea britannica a togliere l'obbligo

Via l’obbligo di mascherina sui voli di Jet2.com. La compagnia low cost è la prima nel Regno Unito a fare questa scelta dovuta al calo della curva pandemica. Un portavoce della compagnia aerea ha spiegato, riporta Independent, che «non è più obbligatorio indossare una mascherina in Inghilterra e Irlanda del Nord a bordo dei nostri aerei e anche nei nostri aeroporti. Tuttavia, secondo le indicazioni del governo del Regno Unito, consigliamo ai clienti di continuare a indossarla e ricordiamo ai clienti che dovranno utilizzarla una volta arrivati a destinazione all’estero». Rimane invece l’obbligo di mascherina negli aeroporti e sui voli i Jet2.com per i passeggeri dai sei anni in su che partono dalla Scozia.

Le nuove regole sono in vigore dal 1° marzo, in seguito allentamento di molte restrizioni anti-Covid da parte del governo in Inghilterra. Anche l’aeroporto di Manchester ha modificato le regole e ora informa sul sito web che è «raccomandato» indossare le mascherine in tutte le parti dello scalo, compresi gli autobus aeroportuali. Resta da vedere quale linea sceglieranno di seguire le altre compagnie che operano nel Regno Unito. Molte delle quali potrebbero decidere di mantenere le regole attuali per semplificare le operazioni sulle rotte verso paesi dove le mascherine sono rigorosamente obbligatorie. La British Airways consiglia «di indossare sempre una mascherina» specificando, riporta Independent, di portarne una o più di ricambio per voli oltre le quattro ore. Mascherine obbligatorie anche a bordo di Virgin Atlantic, EasyJet e Tui che però alza l’età dell’obbligo a 12 anni.

