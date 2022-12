Il veterinario costa troppo, la mamma spende tutti i soldi dei regali di Natale dei figli per curare il cane: «L'alternativa era abbatterlo»

Quando le hanno detto che avrebbe dovuto spendere più di 9mila euro per curare il suo cane colpito da tumore, Joely Eaton non ci ha pensato due volte. La mamma inglese di 29 anni, non ha potuto fare i regali di Natale ai suoi figli per questo motivo, ma l'alternativa sarebbe stata dover abbattere il suo Buddy, per evitare di farlo soffrire. Così ha messo mano ai risparmi e ha pagato le spese mediche, anche se dovrà chiedere aiuto ai genitori e ai nonni per far fronte a quelle che arriveranno in futuro.

Allo Staffordshire Bull terrier di Joely è stato diagnosticato un osteosarcoma, un tipo di cancro alle ossa. Per curarlo ha dovuto amputargli la zampa. Un'operazione costosa, sommata alle spese per i cicli di chemioterapia, che ha permesso però di allungare la vita di Buddy. Non è stato facile dire ai suoi due figli di 7 e 10 anni che avrebbero dovuto rinunciare al Natale. Ma la cosa più importante per lei era salvare il cane che le è rimasto al fianco per 21 anni.

«I regali? Abbiamo Buddy, e questo è tutto ciò che conta questo Natale», ha detto al Daily Mail. La mamma rinuncerà ai festeggiamenti costosi, ma proverà comunque a far scartare ai figli dei piccoli regali pieni di significato. «Per loro non sarà un problema, sono molto legati a Buddy», ha spiegato. La donna, che vive a Manchester e ha un'impresa di pulizie, ha viaggiato fino a Liverpool per curare l'animale in una clinica specializzata. Dopo l'operazione, il cane è tornato a casa con lei.

Non ha più la zampa anteriore sinistra, ma potrà continuare a vivere i giorni che gli restano senza combattere con il cancro. Secondo le stime dei medici veterinari, ha davanti circa 18 mesi di vita. Joely dovrà continuare a pagare per le sue spese mediche e per questo ha aperto una pagina su GoFundMe, in modo che possa ricevere aiuto dai più generosi. Finora ha raccolto circa 3mila sterline, sulle 4mila che le servono.

