Vertigini, poi il malore: Bill, promessa dell'hockey, muore a 14 anni al campus sportivo

Muore a 14 anni dopo aver accusato un malore. Bill Wolfson Anak Lianie era un portiere del National Hockey Development Program e stava frequentando un campus sportivo presso la Raja Ashman Shah Hockey Academy, in Ipoh, città in Malesia, dove è stato trovato morto nella sua stanza verso le 7 di questa mattina.

Cosa è successo

Il direttore generale del seminario, Datuk Ahmad Shapawi Ismail, ha riferito alla stampa: «Bill prima di morire aveva accusato dei malori, si lamentava di avere le vertigini» poi, è stato ritrovato senza vita nella sua stanza verso le 7 del mattino.

La direzione del luogo in cui si è svolto il campus ha immediatamente chiamato un'ambulanza, che ha cercato di rianimarlo prima di portarlo all'ospedale locale Raja Permaisuri Bainun: «Dopo diversi tentativi di rianimazione, è stato dichiarato morto».

L'autopsia farà luce sul decesso

Le cause non sono ancora chiare, i medici dichiareranno la causa della morte con l'autopsia. Tuttavia, dichiara il Free Malaysia Today che Bill potrebbe aver perso la vita in seguito a un attacco epilettico dopo aver fatto il bagno nella sua stanza.

La famiglia è stata informata dell'accaduto e sono stati presi accordi per il trasporto del corpo nella città Natale del ragazzo.

