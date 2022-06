Nasce la nuova Nato, potenziati i sistemi di difesa anche in Italia

Un vertice «storico e trasformativo». Così ha definito il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg il summit dell’Alleanza Atlantica che si è aperto a Madrid. E non solo perché è stato sottoscritto l’invito ufficiale a Finlandia e Svezia, un altro passo storico. Dal vertice uscirà una nuova Nato, con una nuova dottrina, con più uomini e mezzi. «Putin sperava di avere meno Nato ai confini e invece ha sbagliato, ora avrà più Nato» la sintesi di Boris Johnson. I leader a Madrid hanno sottoscritto lo “Strategic Concept”, il documento-guida della Nato che vede la luce ogni dieci anni: durante la Guerra Fredda era segreto, oggi è un documento pubblico. Ma è da Guerra Fredda uno dei passaggi principali: la Russia torna ad essere «la più significativa minaccia diretta per l’Alleanza». Che dunque deve riorganizzarsi e potenziarsi, spostando il baricentro militare verso Est. La Cina per ora è invece solo «una sfida», ma preoccupa la sua partnership con Mosca.

La Nato che uscirà da Madrid si prepara a ogni scenario mettendo più saldamente boots on the ground, uomini sul campo, in Europa. Le forze di intervento rapido a disposizione del comando supremo saranno portate entro la fine dell’anno a 300mila uomini: sette volte tanto gli attuali. L’inquadramento delle truppe avverrà su tutti e cinque i domini (terra, aria, mare, spazio e cyber). «L’Italia ha già duemila soldati in Bulgaria e in Ungheria, ma se necessario altri ottomila sono pronti» ha detto Draghi. Anche Biden è arrivato a Madrid annunciando il potenziamento della presenza militare americana in Europa, che dai 20mila uomini pre-invasione è già salita a 100mila. La Polonia ospiterà in forma permanente il quartier generale del “Quinto corpo dei comandi avanzati”. In Romania una brigata di cinquemila uomini, due squadroni aggiuntivi di F-35 nel Regno Unito. E infine - ha detto Biden - «risorse aggiuntive in Germania e Italia». «Saranno 70 soldati in più e un sistema di difesa antiaereo», ha precisato Draghi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA