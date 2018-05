Veronica 13 anni, non taglia i capelli per anni, poi dona la sua folta chioma ai bimbi malati di cancro

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha 13 anni e lunghiche non ha mai voluto tagliare, poi peròha deciso di cambiare idea per una buona causa. La giovane ragazza che viene dalla penisola della Kamčatka, in Russia, ha deciso di dare unnetto alla sua chioma per, affinchè con i suoi capelli fossero realizzate delle parrucche per i piccoli che si sottopongono alla chemioterapia.A ispirare la 13enne è stata un'altra bambina, Rachel Beckwith, di origini americane morta a soli nove anni, ma che nella sua breve vita ha fatto tante opere di bene. Rachel ha donato i suoi capelli per ben tre volte, l'ultima volta il 23 luglio 2011, il giorno in cui è morta in un incidente dopo che aveva compiuto 9 anni appena un mese prima. I genitori decisero di donare i suoi organi e proprio per onorare il suo grande cuore, diedero ai bimbi malti di cancro, per l'ultima volta, i suoi capelli.«La storia di quella bambina mi ha molto toccata e ho pensato che anche io vorrei fare qualcosa per rendere felice almeno un bimbo nel mondo», ha raccontato la piccola alla stampa locale . Veronica ha già annunciato che appena i capelli le ricresceranno a sufficienza lo farà di nuovo e poi ha concluso: «Fate del bene e sarete felici».