Veronica arrestata per guida pericolosa, la foto della 27enne è virale: «La prigioniera più bella del mondo»

Nel 2014, Jeremy Meeks è diventato virale dopo che la sua foto segnaletica, pubblicata su Facebook dalla polizia di Stockton, in California, ha catturato l'attenzione di tutto il mondo per la sua avvenenza. Meeks è stato soprannominato «il prigioniero più bello del mondo» e, nonostante sia stato condannato a 27 mesi di carcere per possesso di armi da fuoco, la sua inaspettata fama gli ha aperto le porte nel mondo della moda.

La storia si è ripetuta qualche anno dopo con Veronica Koval, un'automobilista di 27 anni della Virginia che è stata arrestata per guida spericolata. Inaspettatamente, la sua foto segnaletica pubblicata su Instagram ha fatto il giro del mondo per la sua bellezza.

L'arresto

Tutto è iniziato il 18 maggio 2018, quando la giovane è stata accusata di guida spericolata. Dopo essersi dichiarata colpevole, Koval è stata condannata a 10 giorni di carcere, a una multa di 750 dollari e le è stata sospesa la patente di guida per 30 giorni.

