Un verme nei bastoncini surgelati, la mamma se ne accorge in tempo: «Li stavo dando a mia figlia». Il video choc sui social

Salva in extremis. Una mamma di 28 anni ha raccontato sui social la disavventura sulla cena di sua figlia, che di anni ne ha 2. Le stava servendo i bastoncini surgelati cotti in padella, uno dei menù preferiti dei bambini in tutto il mondo, quando si è accorta che qualcosa non andava. «Ho trovato un verme nel pesce», ha raccontato con un video social.

Ilary Blasi, Bastian assente al pranzo domenicale in famiglia: l'amore con l'imprenditore prosegue a distanza (per ora)

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: Chiara morta a 23 anni

Vermi nei bastoncini

Rona Lovell, una mamma inglese, stava spezzettando il pesce di sua figlia prima di farglielo mangiare, quando si è accorta che c'era un ospite indesiderato, che stava per finire dritto nello stomaco della piccola. «Ho scoperto il verme quando ho aperto il bastoncino per mia figlia di due anni. L'ho tagliato e l'ho aperto, e ho visto sporgere la cosa verde raggomitolata all'interno del pesce. L'ho tirato usando una forchetta. Mi ha disgustato. Ho persino perso l'appetito», ha raccontato.

Il verme si trovava in una porzione di bastonici della marca Birds Eye, colosso americano che distribuisce i surgelati in tutto il mondo. Una marca che dava fiducia alla donna, fino a quel momento: «Ero anche scioccata perché mi fidavo di "Birds Eye". Abbiamo adorato i bastoncini di pesce di Birds Eye, ma non compreremo più questo prodotto», ha aggiunto.

La donna ha provato a contattare la compagnia, ma non ha avuto risposte sull'accaduto. «Tutto quello che posso dire è che, anche se pensi che un prodotto sia buono, è meglio ricontrollare tutto. Potrebbero aver perso un parassita o un verme, ma trovarlo nel cibo non è molto piacevole da vedere, soprattutto se stai per servirlo ai tuoi figli».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Dicembre 2022, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA