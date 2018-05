ROMA - Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a coltellate a Liverpool. Lo riferiscono i media britannici. In base a quanto ai apprende, i soccorsi sono giunti subito sul posto, ma il giovane è deceduto in ospedale per le ferite riportate. Al momento non si hanno ulteriori informazioni.

Domenica 6 Maggio 2018