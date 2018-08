Ha 25 anni ma vive nel corpo di un 12enne: la strana malattia di Tomasz

Una malattia lo fa sembrare molto più vecchio, 11enne preso di mira dai bulli

Ha un disturbo molto raro noto comeed è per questo che il polaccodimostra soltanto 12 anni pur avendone 25. La sindrome può provocare danni ai reni e al sistema cardiovascolare e rendere l'organismo umano incapace di sintetizzare le molecole lipidiche.Come uomo si sente incompleto perché il disturbo compromette e frena la sua. Per continuare a vivere, inoltre, deve prendere necessariamente un farmaco che costa 190mila euro l'anno. Il produttore della medicina glielo fornisce gratuitamente.Tomasz ha contratto la malattia per via ereditaria e deve restare attaccato a una flebo per venti ore al giorno a causa dell'apparato digerente poco funzionante. Ingerisce degli antidolorifici per sopportare il dolore a muscoli e articolazioni.«Ho 25 anni e vorrei apparire come un uomo della mia età. Odio questo ragazzo che vedo ogni giorno allo specchio, perché non sono io», ha detto Tomasz Nadolski al Daily Mail. Lache conduce è molto limitante, trattato sempre come un bambino e con una malattia che ha minato irrimediabilmente il rapporto con i suoi genitori: «Quando sono a casa, sono semplicemente seduto nella mia stanza e trascorro il mio tempo da solo. Mi sento solo e mi manca il sostegno della mia famiglia e così è stato per molti anni. La malattia ha distrutto la nostra relazione familiare. Quando mostro la carta d’identità in ufficio o se la polizia mi ferma, mi accusano di avere un’identità falsa».Tutto è iniziato all’età di 7 anni quando ha iniziato a vomitare dopo ogni pasto e a soffrire di fitte dolorose a mani e piedi. I medici non riuscivano a capire cosa avesse e gli consigliavano semplicemente di mangiare di più per assumere le sostanze e crescere. Pensavano che avesse problemi mentali, ma la realtà era ben diversa.