Crisi in Venezuela, la nazionale gioca con le maglie di Decathlon: è polemica

Hier, le Venezuela jouait en amical contre la sélection de Catalogne.



Hier, le Venezuela devait être en galère de maillots.



Hier, le Venezuela a donc joué son match avec des tee-shirts @Quechua déguisés 😭 pic.twitter.com/ncsnIH2yrV — Decathlon (@Decathlon) 26 marzo 2019

Givova le exigimos máximo respeto a nuestra camiseta nacional y a cada integrante del equipo.



No tener camisas para jugar hoy y estampar unas que compraron es lamentable, lo de ustedes es vergonzoso. pic.twitter.com/QzeZQXeVe2 — Tomás Rincón (@TomasRincon5) 25 marzo 2019

Una vicenda surreale e forse esilarante, ma non per un duro come. Lache sta vivendo ilsembra non risparmiare davvero nessuno, neanche la. Il centrocampista del Torino ha guidato una vera e propria rivolta della squadra dopo aver scoperto che, nell'amichevole persa 2-1 contro la Catalogna, leerano state acquistate in fretta e furia daA svelarlo è la stessa multinazionale francese, che vende abbigliamento sportivo di ogni genere a prezzi competitivi. Le maglie dellasono fornite da, importante azienda italiana di materiale sportivo, che ha sede a Scafati (Salerno). In Catalogna, però, le maglie ufficiali prodotte dall'azienda non sono mai arrivate, per ragioni ancora da chiarire ma probabilmente di natura economica (probabile uno scontro tra la Federcalcio venezuelana e Givova). Per correre ai ripari, ai calciatori venezuelani sono state fornite delle maglie leggere ed economiche, acquistate in un negozioI calciatori se ne sono accorti subito: le divise avevano il logoe lo stemma della nazionale, ma il materiale era diverso dal solito. All'interno della maglia, poi, la scoperta più clamoroso: lo stemma della Fvf, la federazione venezuelana, era stato stampato per coprire il logo. Come gli sportivi più squattrinati sapranno, si tratta di una delle marche affiliate a, ma non si occupa di materiale calcistico, bensì di abbigliamento per l'escursionismo. Ai calciatori venezuelani è stato consegnato un kit composto da magliette a maniche corte per le passeggiate in montagna e il capitano, sui social, ha attaccato ferocemente Givova.«Signori, vi faccio arrivare pubblicamente tutto il mio malcontento per quanto accaduto in questi giorni con la nazionale. Primo: allenarsi con solo una maglietta e un pantaloncino con questo freddo è deplorevole» - scrivesu Instagram - «Secondo: non avete magliette per giocare una partita? Credete che comprando altre magliette e stampandoci sopra si risolve tutto? Chiediamo il massimo rispetto per la maglia della nostra nazionale e per tutti i membri di questo gruppo. Siete vergognosi».