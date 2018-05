Venezuela, Maduro rieletto: bassa affluenza e accuse di brogli

Come previsto, Nicolas Maduro è stato rieletto alla presidenza del Venezuela, ma con un crollo del 33% della partecipazione al voto, col suo principale sfidante che si rifiuta di accettare il risultato e con una serie denunce di irregolarità da parte di candidati e media dell'opposizione. Secondo i risultati ufficiali annunciati dal Consiglio nazionale elettorale (Cne), Maduro ha ottenuto il 67,7% dei voti (circa 5,8 milioni) contro il 21,2% (circa 1,8 milioni di voti) di Henri Falcon, ex governatore e chavista dissidente, mentre il pastore evangelico Javier Bertucci si è fermato a 930 mila voti.



Ma il dato cruciale è stato quello dell'affluenza: secondo il Cne è stata del 46,1%, mentre un portavoce del Fronte amplio dell'opposizione l'ha dichiarata «al di sotto del 30%». In qualsiasi dei due casi, rappresenta un crollo sensibile rispetto alle ultime presidenziali, quando è stata del 79,69%. La coalizione antichavista del Tavolo dell'unità democratica (Mud) - esclusa dalle elezioni dal Cne - aveva chiamato al boicottaggio del voto, definendolo illegale, ma anche Falcon, che aveva accettato la sfida delle urne, ha finito per gettare la spugna e dichiarare che non accetta la legittimità delle elezioni.



«Disconosciamo questo processo elettorale e lo qualifichiamo di illegittimo» ha dichiarato ore dopo la chiusura dei seggi, aggiungendo che «questo processo non è stato reale» e «per questo esigiamo che si convochino nuove elezioni

. Maduro gli ha risposto in tono sprezzante nel suo primo discorso dopo l'annuncio della sua rielezione, chiamandolo il candidato bugiardo che

respinge i risultati prima che siano stati dati: non si era mai visti nella storia

.

Non c'è più onore; non c'è molto che ci si possa aspettare da questa opposizione

, ha osservato il presidente, malgrado abbia lanciato un appello al

dialogo nazionale

con tutti i settori durante lo stesso discorso. L'erede di Hugo Chavez ha esultato, annunciando che

è la prima volta che un candidato vince con il 68% dei voti, a 47 punti dal candidato bugiardo

e che la sua vittoria segna

una nuova tappa trionfale nella storia della rivoluzione bolivariana

.