Venezuela, Guaidò chiama alla rivolta: «L'esercito è con me». Maduro: «È un golpe». Social bloccati

Il leader dell'opposizione Juan Guaidó ha lanciato un appello ad una rivolta militare in Venezuela in un breve video nel quale appare in una base aerea a Caracas circondato da soldati pesantemente armati. Al suo fianco l'attivista Leopoldo Lopez, già agli arresti domiciliari, che ha annunciato di essere stato liberato dalle forze armate. "Informiamo il popolo del Venezuela che in questo momento stiamo affrontando e neutralizzando un ridotto gruppo di militari traditori che hanno occupato il Distributore Altamira" (il principale accesso alla città) "per promuovere un colpo di Stato contro la Costituzione e la pace della Repubblica", ha scritto su twitter il ministro dell'Informazione di Nicolas Maduro, Jorge Rodriguez. "A questo tentativo si è unita l'ultradestra golpista e assassina, che ha annunciato il suo piano violento da mesi. Chiamiamo il popolo alla massima allerta". Gas lacrimogeni sono stati lanciati sui manifestanti in autostrada, vicino alla base.



Ministro della Difesa: situazione sotto controllo. Il ministro della Difesa e comandante in capo della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) ha assicurato via Twitter che la situazione nel Paese è sotto controllo e che gli autori della rivolta sono «vigliacchi» che si sono alzati contro la Costituzione. La Fanb, ha aggiunto, si mantiene ferma a difesa della Costituzione e delle sue autorità legittime. Tutte le unità militari dispiegate nelle otto regioni del Paese riportano una situazione di normalità nelle caserme sotto la guida dei loro comandanti naturali.



Bloccati i social nel Paese. Difficile accedere a Twitter e Facebook. Complicato navigare online. In Venezuela, mentre il presidente ad interim Juan Guaidò annuncia la fase finale dell'Operazione Libertà «per porre fine all'usurpazione» di Nicolas Maduro, l'azienda statale Cantv ha ridotto drasticamente l'accesso degli utenti al web e in particolare ai social network. È il quadro che delinea l'osservatorio Netblocks, specificando che «l'accesso a ciascun servizio rimane disponibile ad intermittenza visto che le restrizioni non appaiono efficaci al 100%». La giornata è segnata dal ruolo centrale dei social network. Guaidò ha diffuso in particolare un messaggio video in compagnia Leopoldo Lopez, oppositore del regime liberato dagli arresti domiciliari grazie all'intervento dei militari. Il profilo Twitter dell'assemblea nazionale ha diffuso una sequenza di messaggi di Guaidò, che nella base La Carlota ha incontrato reparti militari pronti a sostenere l'Operazione Libertà. Il governo di Maduro ha risposto, via social, con le dichiarazioni del portavoce Jorge Rodriguez e con quelle del ministro della Difesa, il generale Vladimir Padrino.