Mettono in vendita i figlioletti per pochi soldi: "Con i proventi volevano comprare la droga"

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mettono in vendita i loro figli per potersi comprare la droga. Il 38enne Vincente Calogero e la compagna 32enne Sarah Nilson, hanno provato a vendere i loro bambini piccoli a degli sconosciuti, in cambio di somme di denaro che avrebbero permesso loro di poter comprare droghe.La coppia è stata arrestata dalla polizia di Los Angeles, nello stato della California per violenza e abbandono di minore. Come riporta il Sun , i due sono stati incastrati da una delle persone contattate che ha deciso di denunciarli. La coppia, infatti, non solo sarebbe stata disposta a vendere i bimbi, ma avrebbero anche proposto a chiunque l'acquisto anche a prezzi irrisori.I due avevano da tempo problemi di tossicodipendenza, dopo la loro reclusione i figli sono stati affidati ai servizi sociali.