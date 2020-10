Vende un bikini su Marketplace, un uomo le chiede una foto mentre lo indossa: la risposta della ragazza è geniale

Una giovane e bella ragazza aveva deciso di mettere in vendita un bikini usato su Facebook Marketplace, pubblicando un annuncio con la foto del costume. Un presunto, interessato acquirente, molto sfacciato, le aveva quindi chiesto di pubblicare anche una foto del bikini indossato, e la ragazza aveva deciso di accontentarlo, ma rispondendo in maniera geniale a quella richiesta.

Tess Wright, psicopedagogista con la passione dello sport che vive a Calhoun (Georgia), negli Stati Uniti, aveva deciso di mettere in vendita quel bikini usato al prezzo di cinque dollari (poco più di quattro euro). Un utente, dopo aver visto l'annuncio e probabilmente dato una sbirciata al profilo della ragazza, aveva quindi chiesto: «Posso avere delle foto col bikini indossato per vedere come sta prima di comprarlo?». Tess, a quel punto, aveva risposto così: «Assolutamente sì, dammi solo un secondo».

Alla fine, la ragazza aveva deciso di pubblicare anche una foto del bikini indossato. Con grande sorpresa di tutti, Tess ha però decisamente deluso il potenziale acquirente. In effetti, la giovane ha pubblicato una foto del bikini indossato ma non da lei, bensì dal fratello Kade. Una risposta geniale, che ha conquistato tantissimi utenti che si erano accorti di quell'annuncio su Marketplace.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 21:50

