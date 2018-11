Vende calzini e scarpe usate ai feticisti sul web, ecco quanto ha guadagnato

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una, dopo aver scoperto di avere deimolto apprezzati dai, ha deciso di liberarsi di, vecchi e usati, riuscendo anche a monetizzare il tutto.Tutto era iniziato qualche tempo fa, quando un amico si era complimentato con, una donna londinese, per la. Da quel momento, più per gioco che per un reale desiderio di diventare famosa, la 33enne aveva iniziato a postare le foto dei propri piedi sui social. Anche se l'account Instagram è privato e occorre attendere il permesso di Roxy per visualizzare i contenuti, nel giro di un mese la donna era riuscita ad accumulare oltre diecimila follower.Dopo i tanti appelli di vari, che le chiedevano di spedire, Roxy è riuscita a creare un vero e proprio. In un mese, come riporta anche Metro.co.uk , la 33enne guadagna in media oltre ottomila sterline (più di novemila euro).«All'inizio, sull'account, postavo solo le foto dei miei: erano proprio loro a caratterizzarmi e ad avermi aperto le porte a questo insolito e inaspettato successo» - racconta oggi- «Nel giro di pochi mesi, sono riuscita a creare un vero e proprio business. Faccio soldi vendendo, oppure realizzando video in cui muovo le dita dei piedi: incredibile, no? So che è un'attività insolita e malvista, ma continuerò a farlo, anche perché la mia famiglia e i miei amici mi appoggiano in questa scelta».