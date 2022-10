Vegana rifiuta la derattizzazione: «Non posso uccidere i topi, sono i miei animali domestici»

Un'anziana vegana rifiuta di procedere alla derattizzazione in casa sua perché contro i suoi principi. La donna è stata multata per non aver preso dei provvedimenti per la salute pubblica visto che la sua abitazione era stata invasa dai topi. Margaret Manzoni, 73 anni, considerava i roditori i suoi animali domestici per questo avrebbe scelto di lasciarli in vita.

La donna ha provato a giustificarsi dicendo di essere convinta che gli animali non sarebbero mai andati dai suoi vicini proprio perché si prendeva cura di loro. In realtà i vicini sono stati costretti a trasferirsi perché anche il loro appartamento era invaso dai topi, così hanno deciso di sporgere denuncia.

Il team di salute ambientale del consiglio è stato chiamato per la prima volta dai residenti preoccupati di St Osyth, nell'Essex, chiedendo alla donna di smettere di nutrire gli uccelli e di sistemare il giardino invaso dalla vegetazione e dai parazziti. L'anziana però, sostenendo l'importanza di ogni essere vivente si è rifiutata, arrivando ad alimentare anche i topi.

Dopo la denuncia è partito un procedimento penale e alla fine la Manzoni è stata multata per 1500 sterline. Il consigliere Michael Talbot ha affermato che si è trattato di un provvedimento inevitabile visti i continui e inascoltati richiami. Ha fatto sapere che rispetta profondamente ogni tipo di convinzione e credenza ma queste non possono mettere a rischio la salute pubblica.

