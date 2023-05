La vedova scrive un libro sul dolore dei figli dopo la morte del marito: arrestata. «L'ha ucciso lei»

di Redazione Web

Aveva scritto un libro sul dolore dei suoi figli dopo la morte del marito, ma un anno dopo la tragedia, è stata arrestata lei stessa, con l'accusa choc di averlo avvelenato. Accade negli Usa: la protagonista della vicenda è una donna di 33 anni, Kouri Darden Richins, della contea di Summit, nello Utah. Lunedì è stata arrestata per il presunto omicidio del marito Eric Richins nella loro casa di Willow Court, a Kamas, il 4 marzo 2022, riferisce KUTV.

Le accuse

La donna è accusata di omicidio aggravato di primo grado. La polizia è arrivata a casa verso le 3:20 del mattino della sera della morte di Eric e lo ha trovato disteso ai piedi del letto. «Sono state tentate misure salvavita, ma Eric è stato dichiarato deceduto», secondo i documenti citati da KSL-TV. Kouri avrebbe detto alla polizia di aver preparato a suo marito un Moscow Mule, un cocktail, e di averglielo servito a letto per festeggiare la vendita di una casa per la sua attività. Ha detto agli investigatori di essersi poi addormentata con uno dei loro figli che stava avendo un incubo. «(Kouri) ha detto che si è svegliata intorno alle 3 del mattino ed è tornata in camera sua e di Eric. Sentì Eric, e lui era freddo al tatto. Questo è quando l'imputato ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria», affermano i documenti.

Le indagini

La donna ha detto alla polizia di aver lasciato il suo cellulare nella camera da letto della coppia, ma i tabulati telefonici mostrano che il dispositivo era stato utilizzato più volte nella camera da letto del bambino. «Inoltre, le chiamate sul telefono dell'imputato mostrano che i messaggi sono stati inviati e ricevuti durante quel periodo.

Il libro

La donna ha inoltre scritto un libro, venduto su Amazon. «Scritto per creare pace e conforto per i bambini che hanno perso una persona cara. È per rassicurare i bambini che anche se la persona amata non è presente, la loro presenza esiste sempre e camminano nella vita con te come se fossero qui». Nel libro, Kouri ha scritto: «Dedicato al mio fantastico marito e a un padre meraviglioso». La coppia era sposata da nove anni e aveva tre figli. «Eric ha fatto assolutamente tutto ciò che era in suo potere per fornire alla sua famiglia ogni possibile opportunità per imparare, crescere e divertirsi», si legge nel necrologio.

