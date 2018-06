Vaso cinese abbandonato per anni in un loft venduto all'asta per 16 milioni di euro

Un vaso che per anni era stato abbandonato in un loft, è stato venduto per oltre 14 milioni di sterline all'asta dopo che è stato rivelato essere un pregiato pezzo cinese. Olivier Valmier, uno specialista della casa d'aste di Sotheby's, ha riconosciuto che l'oggetto in porcellana era un vaso in porcellana Famille-Rose del diciottesimo secolo "Yangcai" imperiale che ha un marchio dal regno dell'imperatore Qianlong. Dimenticato in una scatola da scarpe per decenni, il vaso era stato lasciato ai venditori nonni da uno zio.

Era finito in un appartamento di Parigi dello zio morto nel 1947, ma i venditori erano ignari della rarità e del valore del vaso fino a quando non hanno portato nella casa d'aste. Di "straordinaria importanza e rarità", l'oggetto antico è stato presentato alla vendita di Sotheby in Francia con un prezzo guida di £ 430.000.



Le offerte sono state lanciate a € 500.000 (£ 440.000) ma i partecipanti all'asta hanno gareggiato per l'oggetto e le offerte hanno raggiunto rapidamente € 5 milioni (£ 4.4 milioni). Dopo essere salito a 12 milioni di euro (10,5 milioni di sterline), è stato finalmente venduto per 16.182.100 euro (14,2 milioni di sterline). Il vaso, che è l'unico esempio conosciuto del suo tipo, è stato prodotto dai laboratori Jingdezhen per le magnifiche corti dell'Imperatore Qianlong nella seconda metà del XVIII secolo.