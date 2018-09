Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undecisamente spaventoso, con conseguenze minime:sa di essere stata una miracolata dopo essere sopravvissuta ad uno schianto durante ilnella Repubblica Dominicana.La 30enne pilota venezuelana, ma di chiare origini italiane, è stata protagonista di un. Impattando su un altro concorrente, i due veicoli sono usciti fuori pista e l'della Tomasello è finita addosso a un albero,. La pilota è stataper poi sbattere violentemente sull'altra auto. Fortunatamente ne è uscita solo con una frattura al braccio.Dopo l'incidente, Valentina Tomasello ha rassicurato i suoi follower su: «Lo scorso 2 settembre sono nata una seconda volta, questo grazie a Dio e alla Vergine Maria». In occasione della ricorrenza della festività sudamericana della Madonna della Valle, poi, Valentina ha affidato i suoi pensieri, le sue preghiere e i suoi ringraziamenti in un altro post: «Ti sarò sempre molto grata, mi hai protetto il 2 settembre in quello spaventoso incidente, in cui Tu e Dio avete stretto le vostre braccia per darmi una seconda opportunità di vivere!».