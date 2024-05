Valanga sulle Alpi svizzere, morti i due scialpinisti Valentino Alquà e Massimo Ratti. Un terzo è sopravvissuto

di Redazione Web

Valentino Alquà e Massimo Ratti, due sportivi residenti in provincia di Lecco, sono morti in un incidente in montagna avvenuto il 19 maggio mattina sulle Alpi svizzere. Sono stati travolti da una valanga sul Pigne d'Arolla, vetta che culmina a quasi 3.800 metri, tra il Cervino e il Grand Combin, mentre stavano praticando scialpinismo.

Alquà, trentenne, e Ratti, 49 anni, erano residenti nel quartiere collinare Germanedo di Lecco e tutti e due attivi nel gruppo Asen Park. Un terzo alpinista è invece sopravvissuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori svizzeri con l'elicottero della compagnia Air Glaciers. Resta da stabilire la causa scatenante della slavina.

