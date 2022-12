Valanga in Austria travolge un gruppo di sciatori: 10 salvati, anche gli ultimi due dispersi

In Austria sono stati trovati durante la notte e salvati, sebbene gravemente feriti, gli ultimi due dispersi della valanga che ieri aveva sepolto dieci sciatori nella località sciistica di Lech Zurz, a 2.700m di altitudine, nel Land alpino occidentale del Vorarlberg. Quattro delle dieci persone salvate sono ferite. Lo scrivono alcuni media, citando l'agenzia di stampa austriaca Apa. I feriti sono ricoverati nell'ospedale di Innsbruck, in Tirolo. «Secondo le ultime informazioni, possiamo concludere che non ci sono più dispersi», ha dichiarato la polizia, citata dall'Apa, che non ha reso noto le nazionalità degli sciatori coinvolti.

Valanga in Austria, cosa è successo

La slavina si è staccata a quasi tremila metri di altezza nel comprensorio sciistico di Lech Zurz: la causa potebbe essere stata il caldo anomalo degli ultimi giorni, che ha reso la neve instabile. Nei soccorsi sono impiegate decine di persone: Faremo il possibile per salvare le persone coinvolte, ha fatto sapere in una nota il comune di Lech Zurz.

C'era alto rischio di valanghe

Le autorità avevano avvertito di un alto rischio di valanghe nell'area durante il fine settimana. Circa duecento persone stanno partecipando alle ricerche degli scomparsi, con l'aiuto di elicotteri e cani. Negli ultimi anni, le valanghe in Austria hanno ucciso in media circa 20 persone all'anno.

Lunedì 26 Dicembre 2022

