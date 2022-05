Vaiolo delle scimmie, una coppia positiva a Londra: è il terzo caso in un mese

A Londra, una coppia è risultata positiva al vaiolo delle scimmie. Lo ha confermato l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA). Si tratta del terzo caso rilevato in Inghilterra durante questo mese, ma le ultime due persone che hanno contratto il virus non hanno niente a che vedere con il primo episodio. Le persone entrate a contatto con loro sono state contattate e sono adesso monitorate.

Vaiolo delle scimmie: di cosa si tratta e quali sono i sintomi

Simile alla malattia che colpisce gli esseri umani, il vaiolo delle scimmie non è grave e viene generalmente curato entro poche settimane. I sintomi con cui si manifesta sono soprattutto febbre, mal di testa e dolori muscolari e alla schiena. Ô possibile che in alcuni casi si presenti anche un'eruzione cutanea. Le autorità britanniche stanno ora indagando sul tracciamento, per capire dove le ultime due persone abbiano contratto il vaiolo delle scimmie.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 16:29

