Covid, arriva l'ok definitivo dagli Usa per il vaccino Pfizer. La Food and Drug Administration (Fda) ha dato l'approvazione completa e definitiva al vaccino anti Covid della Pfizer. Finora è stato utilizzato grazie a un'autorizzazione d'emergenza.

leggi anche > Gino Strada, chiusa la camera ardente: 11mila visite in tre giorni

Dopo l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) è arrivata la piena approvazione da parte della statunitense Food and Drug Adminstration (Fda) per il vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech dai 16 anni in su.

Finora, il vaccino mRNA era stato somministrato negli Stati Uniti con un'approvazione in via emergenziale, data a dicembre. Il vaccino continua inoltre a essere disponibile con l'autorizzazione all'uso di emergenza anche per la fascia d'età tra 12 e 15 anni e per la somministrazione di una terza dose in alcuni soggetti, immunocompromessi. E' quanto comunica la Fda in una nota con cui annuncia l'approvazione definitiva negli Usa del primo vaccino contro Covid-19.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA