Il turismo dei vaccini: spunta il pacchetto che comprende volo, hotel e somministrazione

Uno dei settori più colpiti dalla pandemia di coronavirus è senza dubbio il turismo, ma ora che nel mondo vengono via via approvati i vari candidati vaccini, i sieri per l'immunizzazione potrebbero rappresentare un aspetto molto importante per il rilancio. Da tempo, per chi viaggia, esistono pacchetti che comprendono voli, soggiorni in hotel e visite guidate, e presto potrebbe essere incluso anche il vaccino, in netto anticipo rispetto al calendario vaccinale dei singoli paesi.

Le prime iniziative, in tal senso, sono partite in India e soprattutto negli Emirati Arabi Uniti. Diversi italiani si sono già recati a Dubai e ad Abu Dhabi per passare un periodo di vacanza, ma non solo. Come spiega Michela Allegri per Il Messaggero, infatti, già da novembre negli Emirati Arabi è disponibile un vaccino contro il Covid, prodotto dall'azienda cinese Sinopharm. Nel mese di novembre erano già stati vaccinati tutti i membri della famiglia reale, gli esponenti del governo, i militari dell'esercito ed importanti personalità del mondo finanziario e sportivo.

Tra i primi italiani ad essere vaccinati negli Emirati Arabi c'è Guido Cappellini, lombardo, campione di motonautica e da cinque anni team manager dell'Abu Dhabi Team. «Mi sono vaccinato da diverse settimane, in quanto esponente governativo, insieme a mia moglie e a un mio collaboratore» - spiega il manager - «Stiamo tutti bene, non ci sono state controindicazioni. Perché nessuno parla di questa soluzione?». Una soluzione che, d'altronde, potrebbe essere molto apprezzata da chi ha fretta di vaccinarsi e non intende aspettare i tempi della somministrazione stabiliti dai singoli paesi, anche se c'è un problema. In Europa, il vaccino cinese non è ancora stato approvato e la Gran Bretagna, che invece aveva approvato altri candidati vaccini in anticipo rispetto all'Ue, aveva già pensato di proporre dei pacchetti turistici che includessero anche la somministrazione del siero.

L'idea era stata poi accantonata, nonostante il boom di richieste provenienti dall'estero. Il problema, in tal senso, è che è difficile, se non impossibile, inserirsi nelle liste di vaccinazione preparate dal servizio sanitario britannico. La preziosità del vaccino, però, è dimostrata dal fatto che molte persone sarebbero disposte a infrangere la legge per procurarsi le dosi sottobanco. In India, invece, molte agenzie di viaggio sono già impegnate nello studio di pacchetti di viaggio che includono anche il vaccino, anche se si tratta di un privilegio riservato solo ai cittadini più facoltosi.

