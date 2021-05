«Vaccino per tutti, anche senza documenti»: Chinatown invasa da una folla di migranti

Una folla di migranti irregolari ha invaso ieri pomeriggio le strade della Chinatown londinese, richiamata dall'annuncio pubblicato sul sito di una charity in cui si pubblicizzava la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19 senza la necessità di presentare alcun documento. In Gran Bretagna per ricevere il vaccino bisogna effettuare una prenotazione al sito del SSN, ma un gruppo di volontari ha organizzato una campagna di vaccinazione parallela a bordo di bus itineranti per far sì che chiunque potesse avere accesso al siero.

Le dosi non erano prenotabili su appuntamento, ma bastava semplicemente presentarsi sul posto. Da qui, l'enorme numero di persone presentatesi in contemporanea per ricevere il vaccino somministrato presso un autobus allestito per l'occasione. Ad attirare la folla, inn maggioranza migranti, la possibilità di immunizzarsi contro il virus senza presentare alcun documento né essere registrato al Servizio Sanitario Nazionale.

