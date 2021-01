Covid, prima persona completamente vaccinata con due dosi: ecco chi è

L'infermiera di New York Sandra Lindsay è diventata la prima persona negli Stati Uniti ad essere completamente vaccinata contro il coronavirus . La signora Lindsay ha ricevuto la sua seconda dose del vaccino Pfizer - BioNTech presso il Long Island Jewish Medical Center nel Queens , dove è la direttrice del reparto di terapia intensiva. “Il mio messaggio è ancora quello di speranza. Quindi, mi sento come se avessi completato una sorta di maratona e chiuso il ciclo ", ha detto , dopo aver ricevuto entrambe le dosi, somministrati a 21 giorni di distanza.

Il primo vaccino al #Covid19 nello stato di #NewYork va a Sandra Linsey, un'infermiera che lavora in un'unità di terapia intensiva del Queens.#Vaccine #Covid19Vaccinepic.twitter.com/GUAxeepHbk — Mr. Efis (@MrEfis79) December 14, 2020

“So che non siamo ancora fuori pericolo. Non abbiamo ancora quell'immunità di gregge, ma il peso mi sembra decisamente molto più leggero oggi ", ha detto la signora Lindsay, aggiungendo che vorrebbe usare la sua esperienza per chiarire le idee sbagliate relative ai vaccini.

La signora Lindsay, 52 anni, ha detto che si è offerta volontaria per ricevere il primo ciclo di vaccinazioni a dicembre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA