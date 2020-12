Vaccino Covid, otto persone hanno ricevuto 5 dosi a testa in Germania: 4 ricoverati in osservazione

Hanno ricevuto per errore dosi del vaccino contro il Covid-19 cinque volte superiori a quella “prescritta”. È accaduto in Germania a otto persone (sette donne e un uomo), tutti dipendenti di una casa di riposo, che si sono sottoposti al vaccino. Cinque dosi a testa. L'incidente risale a ieri, come ha confermato Stefan Kerth, ai vertici del distretto di Vorpommern-Rügen, nel nordest della Germania.

Quattro degli otto sono stati successivamente ricoverati in ospedale, tenuti sotto osservazione dopo aver lamentato sintomi simili a quelli dell'influenza. Gli altri sono a casa. Le autorità hanno poi fatto sapere che secondo le informazioni della tedesca Biontech durante la fase 1 della sperimentazione sono state somministrate senza conseguenze gravi dosi più elevate del vaccino e finora non sono stati segnalati effetti collaterali duraturi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA