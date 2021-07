Vaccino Covid, la Commissione europea: «Se renderlo obbligatorio è una decisione dei singoli Stati»

Covid, sull'obbligo del vaccino arriva un'importante precisazione della Commissione europea. Mentre nei vari Paesi membri si discute sull'ipotesi di rendere il vaccino obbligatorio, l'Esecutivo Ue spiega: «Non ci sarà mai un obbligo generalizzato a livello europeo».

Leggi anche > Covid, da settembre in Francia niente stipendio al personale sanitario non vaccinato

«Le campagne vaccinali sono competenze nazionali, quindi se siano obbligatorie o meno è una decisione che spetta agli Stati membri» - ha spiegato un portavoce della Commissione europea - «Detto questo, noi abbiamo sempre detto che è importante continuare a vaccinare i cittadini in quanto è la via d'uscita dalla pandemia, soprattutto per i più vulnerabili. Pensiamo che l'obiettivo di arrivare a vaccinare il 70% degli adulti possa essere raggiunto».

La precisazione della Commissione europea arriva a poche ore dall'annuncio di Emmanuel Macron in Francia. Il presidente della Repubblica transalpino ha annunciato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per chi si occupa dell'assistenza alle persone più fragili, ma non ha escluso che possa essere esteso anche ai cittadini. Poche ore fa, invece, in Germania la cancelliera Angela Merkel ha spiegato: «Invitiamo tutti i cittadini a vaccinarsi, ma da noi non sarà mai obbligatorio, neanche per determinate categorie di persone».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA