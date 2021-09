Vaccino Covid, direttiva in arrivo: i figli possono decidere di farlo anche se i genitori si oppongono

Con l'approvazione del vaccino contro il Covid a tutti i ragazzi dai 12 anni in su, si apre ora una questione spinosa: che cosa accade se gli adolescenti vogliono immunizzarsi ma i loro genitori sono no vax? È quello su cui stanno discutendo, proprio in queste ore, politici ed esperti sanitari nel Regno Unito.

Come riporta il Telegraph, non si tratta di casi isolati Oltremanica, ed il governo di Boris Johnson è in attesa di un responso da parte di Chris Whitty, capo del Cts inglese. La decisione verterà sull'analisi tra rischi e benefici sul vaccino anti-Covid agli adolescenti, ma il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, è pronto a firmare una direttiva senza precedenti.

La legge prevede che, per i ragazzi dai 12 ai 15 anni, è necessario il consenso dei genitori per la vaccinazione. In molti casi, però, i ragazzi vorrebbero vaccinarsi ma i genitori sono contrari. Sajid Javid ha spiegato: «Se c'è una divergenza di opinioni tra i ragazzi e i genitori, possono provare a risolverla gli specialisti del servizio di vaccinazione scolastico. In genere, si fanno confrontare adolescenti e genitori e si cerca in qualche modo una mediazione che possa soddisfare tutti». Se però questo compromesso non dovesse essere raggiunto, allora non ci sono dubbi. «Se il ragazzo è abbastanza maturo e consapevole da poter prendere una decisione del genere, sarà la sua volontà a prevalere su quella dei genitori», ha spiegato ancora il ministro della Salute britannico.

