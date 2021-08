«Nei vaccini c'è l'alluminio», no vax si ammala di Covid e muore a 56 anni

Sosteneva che il vaccino contro il Covid avesse al suo interno alluminio e che potesse portare a dei danni. David Parker, 56 anni, manager del night club Louis nel North Yorkshire, è stato da subito un convinto no vax, fino a quano non si è ammalato ed è morto a causa del coronavirus.

L'uomo è stato ricoverato per diversi giorni al Darlington Memorial Hospital di Durham, in Gran Bretagna e oggi che è morto è stata la sua stessa famiglia a voler raccontare la sua storia invitando tutti a vaccinarsi a causa dei problemi che può portare il Covid. Prima di contagiarsi il 56enne pubblicava sui social diversi post no vax, sostenendo che i vaccini contenevano metalli pericolosi.

Tra i suoi post spiccavano anche l’immagine di una protesta anti-lockdown a Londra con il commento “brillante” e diversi “meme” derisori nei confronti del green pass. Purtroppo però alla fine il manager si è ammalato e la malattia non gli ha dato scampo. Molti hanno voluto dedicargli un ultimo saluto proprio sui social dove era molto attivo e diversi utenti hanno commentato che avrebbe potuto salvarsi proprio con il vaccino che tanto temeva.

