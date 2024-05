Vacanze, il pericolo delle truffe online tra biglietti aerei per voli inesistenti e indirizzi sbagliati: a cosa fare attenzione

di Redazione Web

Arriva l'estate e la voglia di partire per le vacanze. Sono molti i lavoratori che attendono impazienti le ferie e già da tempo sono a caccia di offerte, alla ricerca di prezzi convenienti per potersi rilassare e divertire tra località esotiche, spiagge bianche e passeggiate per le città d'arte. Una ricerca di Lloyds Bank, però, mette in guardia sulla possibilità di cadere vittima di truffe nel tentativo di aggiudicarsi un viaggio da ricordare senza spendere troppo.

In effetti, come riporta SkyNews, è bene «rimanere vigili» e fare attenzione a ciò che si acquista dato che, in media, le vittime vengono truffate per un valore di quasi 900 euro. Una delle principali cause della sempre maggiore diffusione di questo tipo di truffe è l'aumento dei costi dei voli dopo la pandemia di Covid. Molte persone, in effetti, hanno iniziato ad affidarsi a siti web poco conosciuti e ai social per comprare, in particolare, i biglietti aerei.

La ricerca: truffe ai danni dei vacanzieri

Sono proprio i truffatori a farsi avanti, in alcuni casi.

Il prezzo comunicato è sorprendentemente basso e richiederanno un pagamento per cambiare il nome indicato sul biglietto. Una volta inviati i soldi, il truffatore scomparirà. In alcuni casi, la vittima si è effettivamente presentata alla destinazione promessa per poi rendersi conto che l'indirizzo era falso e che la "casa vacanze" è in realtà la casa di qualcuno.

Le offerte sulla vendita di roulotte a prezzi convenienti è l'altra truffa più comunemente segnalata. Le foto fornite per sollecitare all'acquisto sono spesso scattate da altre persone che le hanno pubblicate online. Lloyds Bank ha dichiarato che più di un quarto (27%) delle vittime di truffe relative alle vacane sono persone di età compresa tra i 35 e i 44 anni.

La direttrice della prevenzione frodi di Lloyds Bank ha invitato a «prenotare sempre tramite un rivenditore di fiducia quando si è incerti su un acquisto. Per prenotare un soggiorno utilizzate sempre la carta e non fatevi ingannare dagli host che dicono di ignorare le regole del sito web e trasferire direttamente i soldi».

Airbnb, intanto, ha collaborato con il team di esperti per la sicurezza online, Get Safe Online, per disporre misure di salvaguardia sulle prenotazioni e metodi di pagamento sicuri. Inoltre, ha invitato il pubblico a segnalare siti sospetti o mail di phishing.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 12:41

