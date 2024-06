Vacanza in Brasile tragica: passano la serata con due prostitute, 29enni drogati, rapinati e buttati da un dirupo

di Redazione Web

Una notte di passione trasformata in tragedia. È accaduto a due turisti che, per divertirsi in vacanza, avevano deciso di passare la serata insieme a due prostitute. Due donne che, però, si sono approfittate della loro ingenuità per rapinare i due clienti. Hanno messo una droga nei loro drink e, accertatesi che avesse fatto effetto, sono salite insieme a loro in un taxi. Qui li hanno derubati e, quando sono scesi, li hanno spinti e fatti cadere in un dirupo.

Cosa è successo

Ronald Rafael Tejeda Sobarzo e Andrés Ignacio Orellana Ruiz, entrambi 29enni, nel maggio del 2023 erano in vacanza a Rio de Janeiro, quando hanno scelto di passare la notte insieme a due prostitute.

Le prostitute arrestate

A un anno dalla tragedia, gli agenti sudamericani sono riusciti a catturare le colpevoli. Si tratta di Tuane Silva da Costa e Davina Cristina de Moraes Melo, che sono state accusate di omicidio e di possesso di sostanze stupefacenti. La droga che hanno messo all'interno dei bicchieri dei due 29enni è conosciuta sul posto con il nome di «buonanotte Cenerentola». La polvere è stata soprannominata in questo modo perché, in poco tempo, fa addormentare o rende confusi coloro che la ingeriscono. Per i reati commessi, le due donne adesso dovranno scontare 30 anni di carcere in Brasile.

