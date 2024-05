«In vacanza fate attenzione: non vi fidate delle casseforti negli hotel, con questo trucco sono facilissime da aprire»

di Redazione Web

Il periodo delle vacanze si fa sempre più vicino e molti sono già alla ricerca della sistemazione perfetta, magari un hotel non lontano dal centro città, con un buon accesso ai trasporti pubblici e, non meno importante, una colazione a buffet di tutto rispetto. Con la mente sembra già di essere lì, pronti a lasciare la maggior parte dei nostri averi in camera per poterci godere una passeggiata senza borse e borsette.

La prudenza, però, non è mai troppa e un utente mette in guardia sul funzionamento della cassaforte negli hotel e sul fatto che possano essere facilmente aperte con un "trucco".

Il metodo per aprire la cassaforte degli hotel

«Non vi fidate mai delle casseforti negli hotel, viaggiatori - scrive Umair in un video pubblicato sul suo account TikTok -, l'estate è dietro l'angolo, presto si comincerà a partire per le vacanze e bisogna fare attenzione».

«Pensate che chiudendola bene e impostando una combinazione personale - continua, facendo esattamente quello che ha detto - allora le vostre cose saranno al sicuro». Umair afferra la maniglia con le dita e la agita per far vedere che la cassaforte è effettivamente chiusa.

Eppure, secondo lui, è facile ribaltare la situazione: «Se qualcuno entra e preme due volte il tasto di chiusura, vedete, appare la parola "super". Ora tutto ciò che rimane da fare è inserire sei zeri, e si apre - conclude, aprendo lo sportello -. Non mi sembra granché sicuro». Il motivo per cui in molte strutture questo metodo funziona è presto detto: in questi casi non è stato cambiato il codice di default della cassaforte, che teoricamente è utile per recuperare gli oggetti nel caso in cui l'ospite dimentichi la combinazione scelta.

Per stare sicuri, basta provare a inserire le due combinazioni standard più diffuse, vale a dire la sequenza di zeri o 1-2-3-4 e le sue variazioni. Alcuni utenti hanno commentato il video e fatto presente che, magari, prima che Umair pubblicasse la clip sui social, le casseforti erano sicure. Ora, invece, tutti sono a conoscenza del "trucco".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA