Fa unaldi un anno e uccide il piccolo. Christina Hurt, di Homestead, in Florida ha portato il piccolo Ethan Cooley, in ospedale consu tutto il corpo. Interrogata dai medici, la donna ha ammesso che le ustioni erano dovute all'elevata temperatura dell'acqua in cui aveva immerso il figlio per fargli il bagnetto, così è subito scattata la denuncia.La donna ha però aggiunto che la colpa dell'accaduto sarebbe stata della sorella maggiore, la figlia di 10 anni, colpevole di aver messo troppa acqua calda nella vasca. Vedendo che il piccolo non stava bene la mamma prima di portarlo in ospedale ha chiesto aiuto a un amico, somministrandogli degli impacchi naturali e protraendo l'agonia del bimbo. Dopo un'intera notte in cui il bambino è stato male con vomito e febbre alta si è decisa ad andare in ospedale.Come riporta il Daily Mail , i medici hanno fatto di tutto ma la condizione di Ethan purtroppo era disperata. La mamma è stata accusata di omicidio e lesioni su minore e arrestata. Pare che già in passato la donna avesse ricevuto le attenzioni dei servizio sociali per dei maltrattamenti sugli altri due figli. In questi giorni si sta svolgendo il processo a suo carico, l'accusa per lei ha chiesto la pena di morte.