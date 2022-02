Usman, dall'Afghanistan al Regno Unito: «Non potevo andare a scuola a causa delle bombe, ora mi sono laureato»

Nel suo Paese, l'Afghanistan, avrebbe avuto un destino diverso, ma oggi Usman Lalustani può raccontare una storia fatta di riscatto. Il sito Mylondon.news riporta la sua vicenda spiegando che nel Regno Unito ha potuto studiare e raggiungere un importante traguardo. «Non potevo andare a scuola a causa delle bombe e dei rapimenti in Afghanistan, ora mi sono laureato con una borsa di studio per il calcio», le parole del giovane.

Usman è cresciuto in un Afghanistan dilaniato dalla guerra, dove non si poteva andare a scuola per paura dei bombardamenti e dei sequestri. Il gioco del pallone è stato sempre una sua passione e lo ha aiutato a farsi strada. Nel 2007, il padre di Usman, che aveva lasciato il Paese, ha potuto ottenere la cittadinanza nel Regno Unito e ha fatto arrivare la sua famiglia.

Il ragazzo, londinese di adozione, non sapeva una parola di inglese quando è arrivato nel Regno Unito all'età di 9 anni, ma il "non avere niente" lo ha motivato e lo ha portato a laurearsi con il massimo dei voti. «Non ricordo di aver avuto un'infanzia. Non c'erano scuole, niente. Niente aree ricreative, niente parchi, niente». La vita però è cambiata in meglio.

