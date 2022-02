Gli Usa all'Ucraina: «Mosca prepara un'invasione su larga scala entro 48 ore»

L’invasione su larga scala da parte della Russia potrebbe partire «entro 48 ore». È il messaggio recapitato dall’amministrazione Biden al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo l’intelligence americana, l’80% delle truppe di Mosca alle porte dell’Ucraina - tra 170 e 190 mila soldati con un arsenale che va dai missili balistici e da crociera all’artiglieria - è pronto all’azione. La tedesca Bild segnala invece la presenza di «forze speciali russe senza insegne verso la zona di confine di Marinowka». E Kiev risponde richiamando in servizio i riservisti, militari in congedo tra i 18 e i 60 anni, un potenziale di circa 200mila unità. «È arrivato il momento di reagire, di reagire con forza», perché «il destino dell’Europa si decide sul campo in Ucraina», ha sottolineato Kiev, rilanciando le ambizioni di adesione all’Ue e alla Nato. Un punto su cui il Cremlino non arretra, definendo gli interessi e la sicurezza della Russia «non negoziabili», pur dicendosi ancora «aperto al dialogo» e disposto a discutere «soluzioni diplomatiche» alla crisi.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è tornato a invocare il rispetto dei «principi della Carta Onu». E i leader occidentali si sono dati appuntamento nella giornata di oggi, con il G7 digitale nel pomeriggio, seguito in serata da un summit straordinario in presenza dei capi di Stato e di governo Ue a Bruxelles. Ma dopo il riconoscimento da parte di Mosca delle repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk nel Donbass, il sentiero diplomatico si fa sempre più in salita. E ai gesti simbolici, come quello di illuminare l’Hotel de Ville di Parigi e la porta di Brandeburgo di Berlino (nella foto) con i colori della bandiera dell’Ucraina per esprimere la solidarietà a Kiev, si uniscono le iniziative sul versante militare. La Nato si mobilita, in particolare nei paesi baltici, inviando in Lettonia anche 800 soldati della 173esima brigata aviotrasportata Usaf di stanza a Vicenza. Sul fianco est dell’Alleanza sono attesi anche otto F-35 e 20 elicotteri d’attacco Apache dalla Germania, mentre 12 elicotteri dello stesso tipo saranno spostati dalla Grecia in Polonia.

La risposta però, al momento, si limita alle sanzioni. Il presidente Usa Joe Biden annuncia sanzioni contro i dirigenti del gasdotto Nord Stream 2, appena bloccato da Berlino, concludendo che «Putin ha fornito al mondo incentivi per abbandonare il gas russo». Il pacchetto di misure europee contro Mosca entrerà in vigore in queste ore e potrebbe presto essere accompagnato da nuove misure.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA