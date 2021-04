New York, sparatoria in un supermercato di Long Island: un morto

Allarme a Long Island, alle porte di New York, per un uomo che avrebbe aperto il fuoco in un negozio di generi alimentari. Lo riporta la Cnn. La polizia è accorsa sul posto e al momento non si hanno altre informazioni sull'accaduto.

La persona uccisa nella sparatoria in un supermercato a Long Island è un dipendente di 49 anni. Lo ha riferito la polizia, secondo cui al momento dell'attacco dentro il negozio c'erano circa 200 clienti. L'assalitore ha usato un'arma corta. Gli spari sono avvenuti dentro l'ufficio del manager, al piano superiore del locale

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 19:27

