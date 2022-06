Usa, sparatoria in un'azienda nel Maryland: almeno 3 morti, colpito il killer

Sparatoria con «diverse vittime, almeno tre» alla Columbia Machine, azienda di Smithsburg, nel Maryland, 75 miglia a ovest di Baltimora, nell'Est degli Stati Uniti. Lo riferiscono i media Usa citando l'ufficio dello sceriffo della contea. Le fonti della sicurezza precisano che al momento «non vi è alcuna minaccia per la comunità».

Bambini uccisi a scuola, il killer prima di sparare: «State per morire». Morti 19 alunni e due maestre. Biden: «La lobby delle armi va fermata»



L'ufficio dello sceriffo ha precisato che la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero minacce per la comunità. Il killer sarebbe stato colpito da un agente rimasto ferito. Non è chiaro quali siano le sue condizioni: dovrebbe comunque essere ricoverato in ospedale.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA