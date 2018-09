Usa, sparatoria in un edificio: uomo armato in azione

Washington - La polizia locale e federale ha fatto scattare l'allarme oggi a Middleton, sobborgo di Madison, in Wisconsin, con le autorità che parlano di un situazione di «active shooter», cioè di una persona armata in azione, ed hanno esortato i residenti a rimanere in casa. L'allarme è scattato anche nel Madison College che si trova nella zona: «Chiediamo alle persone di stare lontane dall'area del West Campus» si legge in un tweet. Secondo quanto riporta la stampa locale, la sparatoria sarebbe avvenuta nell'Esker Software e sul luogo vi sarebbero auto della polizia ed ambulanze.

